Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği’nin (AB) kendi içinde aldığı bir kararla Johannes Hahn’ı Kıbrıs özel temsilcisi olarak görevlendirmesinin Kıbrıs Türk tarafı açısından geçerlilik taşımadığını bildirdi.

Hahn’ın bugün itibarıyla Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini belirten Tatar, söz konusu atamanın, Kıbrıs Türk tarafının onayı olmadan, iradesi yok sayılarak gerçekleştirildiğini kaydetti. Ve tarafların yalnızca birinin taleplerine dayalı böyle bir adımın kendileri için geçersiz olduğunu vurguladı.

Tatar açıklamasına şunlara değindi:

“Rum lider, bu atamayı halkına kişisel zaferi gibi sunmakta ve aynı kurgu çerçevesinde Hahn’ı BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi ile eşitlemeye çalışmaktadır. Bu yaklaşım, gerçek dışı olduğu gibi, BM çerçevesinde sürdürülen çalışmalara da saygısızlık içermektedir.

AB’nin bu iç düzenlemesi, Rum tarafının siyasi hedeflerine hizmet eden, tarafsızlıktan uzak bir adımdır...

Cenevre’de uzlaşılan 6 inisiyatife dair süreç, BM Genel Sekreteri’nin himayesinde ve Kişisel Temsilcisi Sayın María Ángela Holguín’in görevi kapsamında devam etmektedir. Tarafların eşit rızasına dayanan bu sürecin dışında yapılan her girişim, işbirliği çabalarına zarar verir. AB bu sürecin tarafı değildir. Bizim onayımız olmadan da Kıbrıs konusuna dair herhangi bir denklemin parçası olamaz.

-"Bu atama, AB’nin iç meselesidir"

Bu nedenle açıkça ifade ediyorum; bu atama, AB’nin iç meselesidir. Bu görevlendirme çerçevesinde herhangi bir temas ya da muhataplık söz konusu olmayacaktır.

AB kurumları, Rum liderin kişisel tasarımı olan saldırgan siyasetinden dolayı, iki taraf arasında bozulan ilişkilerin düzelmesini istiyorsa, ‘üyesine’ gereken telkini yapmalıdır.

Kıbrıs Türk halkı, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde şekillenecek bir çözüm vizyonunu kararlılıkla savunmaktadır. Dışlayıcı, tek taraflı ve oldubittiye dayalı hiçbir yaklaşımı kabul etmeyecektir.”