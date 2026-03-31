Yarından itibaren ek mesai eylemi başlatılacak, perşembe günü ara emri dosyalanacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nda 30'u aşkın sendikanın katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Sendikalar adına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora yazılı açıklama yaparak, Meclis Genel Kurulu’nun açıldığı ilk gün, tüm sendikaların genel grev ve eylemlerinin kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

Yarından itibaren hiçbir ek mesai gerektiren görevi kabul etmeme ve angarya çalışmama kararı alındığını kaydeden Baybora, perşembe günü saat 11.00’de ise hayat pahalılığı düzenlemesiyle ilgili kararnameler için Anayasa Mahkemesi’nde ara emri dosyalanacağını belirtti.

Baybora yarın ayrıca, "emek ve emekçi düşmanı" olarak nitelediği Kıbrıs Türk Ticaret Odası önünde saat 12.00’da protesto eylemi gerçekleştirileceğini bildirdi.

Eylemlere devam edileceğini vurgulayan Baybora, “Grev, eylem ve mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz.” dedi.

30’u aşkın sendikanın bugün KTÖS’te bir basın toplantısı sonrası düzenlemiş ardından da değerlendirme toplantısına geçmişlerdi.