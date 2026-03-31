Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM PARTİ) Genel Başkanı Serdar Denktaş, hayat pahalılığına ilişkin yasa gücünde kararnamenin Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi gerektiğini söyledi.

TAM PARTİ’den verilen bilgiye göre, Damla Dabis’in Kanal T’de yayınlanan programında hükümetin ekonomi ve yönetim politikalarını eleştiren Denktaş, Başbakan'ın hayat pahalılığı yasa düzenlemesiyle ilgili kendi parti grubundan onay alamadığı için yasa gücünde kararname yoluna gittiğini savundu.

söz konusu kararnamenin Anayasa’daki, "Savaş durumu ve olağan üstü hal koşullarında kamu maliyesinin imkanları dahilinde hükumet mali kararlar alabilir." maddesine dayandırıldığını ancak, ülkede savaş durumu olmadığını belirten Denktaş, kararnamelerin Cumhurbaşkanı tarafından mutlaka Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Meclis önünde yaşanan olayları “üzücü” olarak nitelendiren ve sendikalarla diyalog kurulması gerektiğini ifade eden Denktaş, samimiyetle ara yolun bulunabileceğini kaydetti. Denktaş, hükümetin sendikalarla kavga etmeyi seçtiği görüşünü dile getirdi.

“Hükümet mali açıdan büyük bir sıkışmışlık içinde. Maliyenin durumunu anlıyorum; kendi yanlışları nedeniyle bu adımları atıyorlar.” diyen Denktaş, hükümetin "biz zaten olmayacağız, bizden sonraki hükümete bunun zorluklarını yıkalım" anlayışıyla, 3 aylık hayat pahalılığı ile gelecek maaşların borçlanarak ödendiğini öne sürdü.

Denktaş, anavatan ile ilişkiyi sadece para alma ilişkisine indirgeyen hükümetin, istikrarla yolsuzluğu, usulsüzlüğü ve ülkenin aşağı doğru gidişini hızlandırdığını savundu. Ekonomik durgunluğun temel nedenlerine değinen Denktaş, piyasadaki hayat pahalılığını ve kayıt dışılığı azaltmak için önerilerde bulundu.

Ülkenin içinde bulunduğu “tüm olumsuzluk ve mali sorunlardan temizlenebilmesi” için devlet yönetimini bilen ve deneyimli kişilere ihtiyaç olduğunu belirten Denktaş, TAM PARTİ’nin, ülkenin geleceğini hak ettiği konuma getirecek parti olduğunu söyledi.

Denktaş ayrıca, “Tecrübeyle, deneyimle, geçmişten gelen bilgi birikimiyle ve genç arkadaşlarımızla TAM PARTİ, bu ülkenin gelecek yönetimine taliptir. İstediğimiz başarıyı elde ettiğimiz takdirde biliyorum ki bir yıl içinde bugünden çok daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz ülkemizi.” dedi.