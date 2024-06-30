Rum İçişleri Bakanlığı, yol ve inşaat düzenleme kanunu uyarınca 1 Temmuz 2024 (yarın) itibarıyla şehircilik ve inşaat izin başvuruları ve araştırmalarının elektronik ortamda yapılacağını açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre bakanlıktan yapılan açıklamada, Yerel Yönetim reformu uyarınca kalkınma izin yetkilerinin yeni ihdas edilen 5 Kaza Kalkınma Örgütü’ne devredilmesi, kalkınma izin prosedürlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması için yapılan faaliyetler ışığında, bütün şehircilik ve inşaat izin başvuru ve araştırmalarının yarından itibaren elektronik ortamda yapılacağı kaydedildi.