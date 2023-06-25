Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, “Bu kadar düşük bir oran hatırlamıyorum, üzücü bir katılım oranı olduğunu açıklıkla söyleyebilirim” dedi.

YSK’da açıklama basın mensuplarına açıklama yaparak, saat 18.00 itibarı ile ülke genelindeki katılım oranının yüzde 30.58 olduğunu belirten Şefik, ilçelere göre bakıldığında ise katılım oranlarını şöyle sıraladı:

“Lefkoşa yüzde 27.8, Gazimağusa yüzde 25.78, Girne yüzde 27.60, Güzelyurt yüzde 30.9, İskele yüzde 32.73, Lefke yüzde 38.69.”

“Bu kadar düşük bir oran hatırlamıyorum, o nedenle üzücü bir katılım oranı olduğunu açıklıkla söyleyebilirim” diyen Şefik, bu oranların milletvekilliği seçimlerine katılım oranı olduğunu söyledi.

Seçime az katılım olduğu için neticelerin erken verilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Şefik, şöyle devam etti:

“Şu anda sürpriz bir durumla karşı karşıyayız. O nedenle erken diyorum, 21.00’de bitmesi gerekir diye düşünüyorum. Sandıkların performansına da bağlı… Ansızın tek bir sandık bir şekilde bir sorun yaşarsa ve neticeyi veremezlerse, o tek sandık bütün sonuçların çıkmasını engelleyebilir. O nedenle böyle bir katılımdan sonra sandıklardaki sayımın zor olmaması gerekir, erken bir zamanda neticelenmesi gerekir diye düşünmekteyim.”

KKTC tarihindeki katılım oranlarına bakıldığında 2018’de yüzde 66.14, 2020’de iki basamaklı Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda yüzde 58.19, ikinci turda yüzde 67.29, 2022’deki milletvekilliği erken genel seçiminde yüzde 57.41 olduğunu dile getiren Şefik, “Yüzde 30.58 bayağı düşük bir katılım” diye konuştu.

“KKTC tarihinde bu bir ilk midir? O kadar çok genel konuşma olanağım yok. Çünkü böyle bir bilgi vermeden önce gerçekten dönüp hepsine bakmak lazım” diyen Şefik, buna karşın seçimlerde uzun süredir görev aldığını ve bu kadar düşük katılım oranı hatırlamadığını belirtti.

-“Yayın yasağına uyanlara teşekkür, uymayanlara teessüf”

Belirli basın organlarının saat 19.00’a kadar olan seçim yasaklarına saygılı davrandığını ifade eden Narin Ferdi Şefik, “Riayet edenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Riayet etmeyenler var. Yüksek Yayın Kurulu bize biraz önce bilgi geçti. Riayet etmeyenler için onlara teessüflerimi bildiriyorum” şeklinde konuştu.