Savcı istifa edince aklandı mı!

Cinsel istismar olayı 2017 yılında yaşanmış...

Birisi 12 diğeri 13 yaşında iki kıza karşı işlenen bir suç bu!

Suçlu ise mahkeme tarafından suçsuz görülerek beraat etmiş...

Şükürler olsun ki yargıda hala doğru dürüst olanlar var ki mahkemeye yeterli delillerin sunulmadığını fark etmiş ve işte bundan sonra da olay patlak vermiş!

Sanık beraat etmiş çünkü olayla ilgili delil karartması yapılmış...

Hem de olayı takip eden bir savcı tarağından!

Hukuk camiası son bir haftadır bu konuyu tartışıyordu, olay basında patlayınca Başsavcılık önceki gün toplanarak bir karar vermişler...

Delil karartan savcıya da alınan kararı bildirmişler;

Ya hakkında ağır cezada dava açılacak ya da istifa edeceksin diye!

Suçlu görülen savcı da mesleği elinden gitmesin diye istifa kararı almış...

...

Oldu da bitti maşallah türünden bir olay...

Hem de yargının ta göbeğinde!

Bu konuda Başsavcılık hiç gecikmeden bir açıklama yaparak kamuoyunu aydınlatma gibi bir sorumluluğa sahiptir ama kendilerine öncelikle şunu sormak da şart olmuştur...

Madem ki ortada hem de iki küçük kıza yapılan cinsel istismar olayı var ve bir savcının delilleri kararttığı da apaçık ortada, niye kendisine sadece iki seçenek sunulmuştur!

O savcının yerinde bizde olsak aynı kararı alır ve ele güne rezil olmamak ve en azından Avukatlık mesleğini sürdürmek için istifa kararı alırdık...

Kim olsa onun gibi davranır elbette!

Peki ya ondan sonrası?

...

Delil karartma, hem de bir savcı tarafından en büyük suçlardan birisidir...

Bir savcı niye baktığı davada delil karartsın ki!

O kadar mı yufka yürekli yani...

Bu işlerin ancak çeşitli maddi katkılar nedeniyle yapılabileceğini bilmeyecek kadar saf mı zannediyorlar bu ülkenin insanlarını!

Hesap sormak, neler karşılığında bu pis işlere karıştığını sorgulama gibi bir düşünce hiç mi aklınızın ucundan bile geçmedi yoksa...

Ya da mesleki bir takım dürtüler ön plana çıktı da hukuki kararlar üreten bir makam meslektaşını kanatları altına almak gibi yanlış bir karar mı üretti!

Bunların tek tek açıklamasını yapmak zorundasınız efendiler...

Yargı yıllardan beridir bu ülkenin en güvenilir kurumlarının başında gelmektedir!

Devlete ve siyasete olan güven her geçen daha bir azalırken yargıya güvenen insanların ezici bir çoğunlukta olduğun bilmeyen var mı?

Burada hiç kimseyi gereksiz yere suçlayarak zan altın bırakmayı hedeflemiyoruz, zaten bunu da kendimize hak görmeyiz...

Onun içindir;

Başsavcılık bu konuda daha fazla gecikmeden kamuoyunu aydınlatmak için detaylı bir açıklama yapmak zorundadır...

Bu ülke insanının aklıyla oynamak kimsenin haddine olmamalıdır!

Ortakların birbirine düşmesi an meselesi!

Gezici’nin açıkladığı anket sonuçlarının BRT haber sitesinde yayınlanıp aynı zamanda cep telefonlarına mesaj olarak gönderilmesi...

Bu konuda Kudret Özersay sıkıntısını Başbakan’a iletmiş, o da talimat vermediğini söylemiş!

Zaten Tatar’ın böyle bir hata yapacağını da tahmin etmiyoruz...

Şunu bir yerlere yazın ki daha seçim sürecinde böyle hatalar yapılıyorsa bunun devamı fazlasıyla gelecek demektir!

Özersay’ın daha önce defalarca söylediği gibi iki hükümet ortağının başkanının aynı anda Cumhurbaşkanı adayı olmasının sakıncalarını hep birlikte göreceğiz...

Bu nedenle hükümetin bozulması çok uzak bir ihtimal de olsa, imkansız değil!

MESAJ KUTUSU

Sayın Behiç ÖZTÜRK, bir savcının delil karartarak mahkeme kararını etkilemesi ve bir sanığın suçsuz bulunmasına katkı sağlaması yasalara göre nasıl bir suç teşkil etmektedir? Bu arada savcının istifa etmesi kendisini aklamış mıdır acaba?

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Sayın Turgay AVCI, DAÜ’de kıyamet günü yaklaşırken rektörlük konusunda adınız fazlasıyla anılmaya başlandı. Bu konuda hükümet desteği bir hayli fazla ama muhalifler de diş bilemeye başladı, her türlü sürprize hazırlıklı olun deriz!

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Sayın Ali Murat BAŞÇERİ, terör yasanının bir türlü uygulamaya sokulmaması nedeniyle bazı makamlarla aranızın açıldığı konuşulmaya başlandı. Bu arada bir TV programının yayından kaldırılması konusunda da yapılan iddialara yanıt verip kamuoyunu aydınlatacak mısınız?

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Sayın Akile BÜKE, YÖDAK binasının kira bedelinin sözleşme dışında artırıldığı yönünde duyumlar alıyoruz. Bunun gerekçelerini açıklarsanız bir takım şaibelerin de önüne geçmiş olacaksınız, bizden uyarması!

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