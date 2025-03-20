Polis basın bültenine göre, S.S. (E-48) ve Y.K (E-33), yurt dışında bulunan üç ayrı kişiye çalışma ön izni çıkaracakları yönünde bir şahsa yalan beyanda bulundu.

Konu şahıstan sahtekarlıkla 2 bin 500 euro para temin eden zanlılar, ilgili Bakanlığa ait resmi bir evrağı sahteleyip, konu şahsa WhatsApp uygulaması üzerinden göndererek tedavüle sürdü.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.S. ve Y.K., tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.