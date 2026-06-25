Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama ciddi darp sarhoşluk rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket" suçlarından tutuklanan M.Y. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Cam Şişeyle Kardeşini Yaraladığı İddiası

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Halil İbrahim Gizmen mahkemeye olguları aktardı. Polis, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Çankaya sokak üzerindeki bir ikametgahın önünde nefesinde 130 mlgr alkollü içki tesiri altında iken elinde bulundurduğu ve tecavüzkar alet olan camdan mamul boş içki şişesini alkol içmesini engellediği gerekçesi kardeşi M.A.'nun sağ omuzuna vurmak suretiyle yatay şekilde 4 santim kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını söyledi.

Polise Karşı Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır İddiası

Polis, zanlının olay yerine gelen ekipleri görünce "ben hata yapmadım" diye bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yapıp ellerini gelişi güzel sallamak sureti ile de uygunsuz tavır harekette bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanarak tutuklandığını kaydetti.

Şikayet Geri Çekildi

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 4 tanık ifadesi aldıklarını, ayrıca şikayetin geri çekildiğini söyledi.

Çalışma İzni Olmadığı Belirtildi

Polis, zanlının 24 Ağustos 2024 tarihinden beri çalışma izni olmadan ülkede yaşadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Bir Ayı Aşmayan Süreyle Cezaevine Gönderildi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.