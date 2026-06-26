Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma-Tasarruf-Verme” suçlarından tutuklanan M.Ö. ve A.G. mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, 25.06.2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlıların tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıların tasarruflarında yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 6 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını kaydetti.

İfadelerinde satış yaptıklarını söylediler

Polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi 10 Haziran’da 27 gram olarak aldıklarını, 20 gramını birçok şahsa sattıklarını söylediklerini açıkladı.

Soruşturma sürüyor

Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ve aranan şahıs olduğunu kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.