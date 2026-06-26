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Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan M.A. mahkemeye çıkarıldı.

Beş Bisiklet ve Bir Scooter Çalındığı İddia Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Berkay Sürmelioğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 07.03.2026 tarihinde 14:00-22:00 saatleri arasında Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde R.U.’ya ait kilitsiz vaziyette bulunan markası meçhul yeşil renk dağ bisikletini çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 08-19.03.2026 tarihleri arasında 12:00-20:30 saatleri arasında Lefkoşa'da Ali Rıza Caddesi’nde bulunan bir apartmanın önünde A.B.’ye ait Trek marka yetişkin bisikletini çaldığını açıkladı. Polis, zanlının 14.03.2026 tarihinde 06:30-16:00 saatleri arasında Lefkoşa'da Macro Market'in otopark alanının kuzey kısmında T.M.’ye ait kilitsiz vaziyette bırakılan kırmızı renk Oceg marka dağ bisikletini de çaldığını kaydetti.

Polis, zanlının 19.03.2026 tarihinde 07:30-13:30 saatleri arasında Rauf Raif Denktaş Sokak üzerinde bulunan isimsiz apartman girişindeki boşluk kısmında bulunan S.F.’ye ait Xvert-Corratec marka bisikleti, 22.06.2026 tarihinde 00:30-09:00 saatleri arasında Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın giriş kısmındaki merdiven ayaklarının yanında park edilmiş vaziyette bulunan P.A.’ya ait seri numarası meçhul siyah renk Xiaomi 4 Lite 2. jenerasyon marka elektrikli scooterı da çaldığını söyledi.

Kamera Görüntüleri ve Emareler

Polis, yapılan soruşturma neticesinde ve izlenen kamera görüntülerinde bisikletleri ve elektrikli scooterı zanlının sirkat ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, 25.06.2026 tarihinde zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını, akabinde kalmakta olduğu Lefkoşa’daki adresinde yapılan aramada 5 adet bisikletin tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti. Polis, elektrikli scooterın da Lefkoşa'da Dede İsmail Sokak üzerinde bulunan isimsiz apartmanın bodrum katında tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Polis, zanlının Lefkoşa'da meydana gelen sirkat meseleleri ile ilgili bağlantılı olabileceğine dair makul şüpheleri bulunduğunu, soruşturma yapılması gerektiğini, temin edilmesi gereken ifadeler ile kamera görüntülerinin olduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.