Kamalı Haber

Lefkoşa'da meydana gelen "Emanetçi Tarafından Sirkat" suçundan tutuklanan A.A. mahkemeye çıkarıldı.

39 Bin TL'yi Kirayı Ödemek İçin Aldığı İddiası

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Sinanoğlu olguları aktardı. Polis, zanlının 12-13.05.2026 tarihleri ile 10:02-09:58 saatleri arasında Lefkoşa'da kirayı emlak ofisine ödeyeceği gerekçesiyle, ev arkadaşından kira ve kontrat değişme bedeli olan 39.000 TL'yi aldığını söyledi.

Kira Parasını Teslim Etmeyip Harcadığı Öne Sürüldü

Polis, zanlının aldığı paranın 15.550 TL'si ile kontrat değişme bedelini ödeyip geriye kalan 23.450 TL olan kira bedelini emlak ofisine teslim etmediğini belirtti. Polis, zanlının teslim etmediği meblağın 10.305 TL'si ile Muhaceret vize borcunu ödeyip geri kalan 13.145 TL'sini de alışveriş de harcamak sureti ile emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini kaydetti.

Soruşturma Başlatıldı

Polis, şikayet üzerine zanlının dün tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlıdan ifade temin edildiğini, alınacak başka ifadeler olduğunu belirterek, ilk etapta bir gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkemeden Bir Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.