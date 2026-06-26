Kamalı Haber

Lefkoşa' da meydana gelen Kişisel Verileri Elde Etme suçundan tutuklanan Türkmenistanlı Z.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Verileri Elde Ettiği İddia Edildi

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Yeşidal mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2026 yılı Nisan ayı içerisinde zanlının KKTC Çalışma Dairesine ait Web sitesine yasa dışı olarak kullanımında bulundurmuş olduğu diz üstü bilgisayarı aracılığıyla erişim sağlayıp site içerisinde bulunan verileri elde ettiğini söyledi. Polis, 22 Haziran 2026 tarihinde zanlının Lefkoşa Adli Şube Amirliğine gelerek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini, Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen emir ışığında tutuklandığını ve tasarrufunda bulundurmuş olduğu iPhone 11 marka cep telefonunun emare alındığını belirtti.

Telefon ve Bilgisayar İncelemeye Gönderildi

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, kalmakta olduğu evde mahkemeden temin edilen arama emri ışığında zanlıya ait diz üstü bilgisayarın bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis memuru Ali Yeşidal zanlıya ait olan cep telefonu ve diz üstü bilgisayar üzerinde inceleme yapılabilmesi için Data İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti. Zanlının bilgisayarının şifresini vermediğini söyleyen polis, içerisinde suçla bağlantılı deliller olabileceğini ifade etti. Polis, zanlının 2025 yılında işlediği sahte banka emri düzenleme, tedavüle sürme ve kişisel verileri elde etme suçundan teminatla serbest bırakıldığını kaydetti. Polis, zanlının öğrenci olduğunu ancak 2025-2026 eğitim döneminde okula devam etmediğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Avukattan Savunma Geldi

Zanlının avukatı ise yetkililerin basına yaptığı açıklamada veri kaybı olmadığını söylediklerini, dolaysıyla müvekkilinin verileri elde etmediğini söyledi.

Polis: "Kullanıcı Adı ve Şifre de Veridir"

Polis memuru Yeşildal, zanlının admin ve söz konusu kurumdaki bir memurun kullanıcı adı ve şifresini kırıp web sitesine giriş yaptığını, şifre ve kullanıcı adının da veri olduğunu söyledi.

3 Gün Tutuklu Kalacak

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.