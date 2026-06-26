Kamalı Haber

Lefkoşa’da trafik kontrolü esnasında alkollü yakalanan A.P. mahkemeye çıkarıldı.

Trafik Kontrolünde Alkollü Olduğu Tespit Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Arif Özyürekliler mahkemeye olguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimler esnasında zanlının aracının durdurularak, kontrol yapıldığını söyledi. Polis, zanlıdan alkol kokusu alması üzerine test yaptığını, 90 miligram alkollü olduğunu belirlediğini kaydetti.

30 Bin 300 TL Para Cezası Kesildi

Polis, zanlıya 30 bin 300 TL para cezası kesildiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye ise ehliyetine el konulması talebiyle çıkarıldığını söyledi. Polis, zanlının davası görülünceye kadar ehliyetine el konulmasını talep etti.

Mahkemeden Ehliyete El Koyma Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının davası görülünceye kadar ehliyetine el konulmasına emir verdi.