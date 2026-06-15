Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde hintkeneviri Tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı W.D.N.M. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

İç Çamaşırında Uyuşturucu Bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Sevdalı olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 5 Haziran 2026 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Lefkoşa’da Oğuz karayel Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı bir polis ekibinin devriyede bulunduğu esnada şüpheli hareketler sergileyen Lefkoşa’da zanlı W.D.N.M.’nin üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde 2 adet parlament sigara kutusu içerisinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

10 Günlük Ek Tutukluluk Süresi Alındı

Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını ifade etti.

194 Gündür Kaçak Yaşam Sürdüğü Belirlendi

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 194 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirterek, tutuklu yargı talep etti.

20 Günü Aşmayan Cezaevi Kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.