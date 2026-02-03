(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısında meydana gelen sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme suçundan tutuklanan Kıbrıslı Rum Kriyakos Koufkis mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Ali Kirik mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2 Şubat 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Metehan sınır kapısından Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a geçiş yapmaya çalışan zanlının muhaceret memuruna sahte olduğunu bildiği kullanımındaki araç adına düzenlenmiş sigorta poliçesini ibraz ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, poliçenin sahtecilik uzmanı tarafından inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.