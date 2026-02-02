(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında meydana gelen İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklanan Eren Ünal, Hakkı Kızılkaya ve Aylin Funda Özan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Demirhan Karakolu’nda görevli polis memuru Serhan Yıldıran olguları aktardı. Polis, 1 Şubat 2026 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Ercan Havalimanında Narkotik ve kaçakçılığı Önleme Şubesi ekiplerince KKTC’ye giriş yapan Eren Ünal’ın tasarrufunda 4 adet, Hakkı Kızılkaya’nın tasarrufunda 4 adet ve Aylin Funda Özan’ın tasarrufunda ise 3 tablet 58 adet Lirica marka ilaç bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların “İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket ”suçundan tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturma başlatıldığını, hapların analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti. Zanlıların tümü Ukrayna’da yaşadıklarını söylerken, Aylin Funda Özan, “Kiev’den geliyorum, ilaçları oradan aldım, ağrılarım için kullanıyorum. Burada yasak olduğunu bilmiyordum” dedi. Zanlı Eren Ünal ise “Ukrayna’da eczanelerde reçetesiz satılıyor, bel ağrım için kullanıyorum, ayrıca aktarmalı geldik, Türkiye’de kimse bir şey demedi”dedi. Hakkı Kızılkaya ise amaçlarının ticari olmadığını ifade etti.

Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.