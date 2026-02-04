ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 03.02.2026 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hasan AYIK (E-59) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerine görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 03.02.2026 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Girne’de sakin Khandaker Jayed Hassan FAHIM (E-29) baş ağrısı ve bulantı şikayetleri ile Girne’de gitmiş olduğu özel bir hastanede müşahede altına alınıp tedavisi devam ettiği sırada, saat 04.45 sıralarında ambulans ile sevk edildiği Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 04.02.2026 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Yeniceköy’de sakin Hursiye BARDAK (K-88) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerine görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamış olup doktorundan yapılan soruşturmada ise, ölüm sebebinin “kongestif kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE TASARRUFU

03.02.2026 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan A.Ç.(E-26) x-ray cihazından geçtiği sırada Polis tarafından eşyalarında yapılan kontrolde, 9 mm çapında bir adet canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

03.02.2026 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Halim Şahin Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrasında, kazaya methaldar araç sürücüsü Y.D.(E-44)’nin şüpheli hareketleri sonucu kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir adet sigara izmariti ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 22.800 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.C. (E-41)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık içilmiş 3 adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.











YANGIN

1. 03.02.2026 tarihinde, saat 05.30 sıralarında, Yenierenköy’de bir ikametgahın elektrik panosundaki elektrik kablolarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu meydana gelen yangın neticesinde, söz konusu elektrik panosu, elektrik sayacı, sigortalar, solar panel ve jeneratör bağlantı kabloları yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 03.02.2026 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir bankanın araç park yerinde, park halinde bulunan UJ 074 plakalı salon aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale çevredeki şahıslar tarafından yapılmasının ardından, olay yerine intikal eden İtfaiye Ekipleri ise soğutma yapmıştır. Yangın sonucu aracın motor bölümünde bulunan plastik aksamlar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

3. 03.02.2026 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Serdarlı’da bir ikametgahın mutfağında, aspiratör motorunun kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu meydana gelen yangın neticesinde, söz konusu aspiratör, gaz ocağı, plastik tavan döşemeleri ile mutfak dolapları yanarak, duvarlar ise islenmek suretiyle zarar görmüştür. Yangına ilk müdahale ev sakinleri tarafından yapılmasının ardından, olay yerine intikal eden İtfaiye Ekipleri ise soğutma yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

03.02.2026 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.