(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı Mescidinde kaçak olarak yaşadığı tespit edilerek tutuklanan zanlı Amdjade Nouhoun Toure yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğucan Akdeniz olayla ilgili bulguları aktardı. Akdeniz, huzurunda bulunan zanlı Amdjade Nouhoun Toure'nin KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçuna methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, 30 Ocak 2026 tarihinde saat 15: 00 raddelerinde Ercan Havalimanı Lefkoşa'da Ercan Güvenlik Amirliği ekipleri tarafından Ercan Havalimanı terminal binası içerisinde bulunan Benin uyruklu Zanlı Amdjade Nouhoun Toure'nin dört gündür terminal binası içerisindeki mescid'de yaşadığının tespit edildiğini ve akabinde yapılan muhaceret kontrolünde adı edilenin KKTC'de 29.11.2025 tarihinden itibaren 62 gündür ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde zanlının ihraç edilebilmesi için yazışma yapıldığını ancak henüz cevap alınmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.