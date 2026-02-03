(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” soruşturması kapsamında 3 kişi daha tutuklandı. Tutuklanan Azat Zhanhabanova, Muhat Bayramova ve Murat Bayramova mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Koray Sözer, olguları aktardı. Polis, 15 Aralık 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, muhasebeci olan eşi Kezban Özdemir ve Aycan Yenigür Avano dahil 29 kişinin tutuklanıp, teminata bağlandığını söyledi. Polis, Azat Zhanhabanova’nın oğlu Muhat Bayramova’ya çalışma izni çıkarabilmek için diğer oğlu Murat Bayramova’yla birlikte Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, muhasebeci olan eşi Kezban Özdemir ve Aycan Yenigür Avano’ya 300 dolar vererek, sahte kira sözleşmesi ve ikametgah belgesi temin ettiklerini söyledi. Polis, kira sözleşmesinin Lefkoşa Vergi Dairesine onaylatıldıktan sonra, sahte ikametgah belgeleri Polis Muhaceret Şubesine tedavüle sürüldüğünü ve çalışma izin işlemlerinin sahte kira sözleşmeleri ile işleme alındığının tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 50'er bin TL nakit teminat bir kefilin 800'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme ayrıca tüm zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispat vücut yapmalarına emir verdi.