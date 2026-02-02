(Kamalı Haber)- KKTC’ye yasa dışı girişi yaptığı tespit edilen Pakistanlı Kıbrai Hassan askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru Salih Tanrıkulu olguları aktardı. Polis, zanlının 1 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan bisikletle Güney Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalıştığı esnada tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının KKTC’ye yasal girişinin olmadığının belirlendiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Pakistan vatandaşı olduğunu, ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.