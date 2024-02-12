Eğitim adası olma yolunda hayaller kurarken önemli başarılara da imza atarken nur topu gibi ‘sahte diploma’ skandalımız oldu.

KKTC gibi can damarlarından birisi eğitim sektörü olan bir ülkenin sahte diploma haberleri ile zehirlenmesi gibi bir rezalet olamaz.

Dolandırıcılar, aynı gün kaydettiği öğrenciye diplomasını veriyor.

Parayı cebe atıyor.,.

Polis soruşturmasına göre tutuklu sayısı artarken bu sayının daha da artacağı görülüyor.

Ciddi bir şebekeleşmeye doğru gidiyor iş…Sahte üniversite diploması vermenin hem bireyler hem de toplum için birçok zararı var.

Sahte diploma ticareti, yolsuzluk ve rüşvetin artmasına yol açıyor.

Sahte diplomaların yaygınlaşması, eğitim sisteminin güvenilirliğini zedeliyor ve eğitim sisteminin zayıflamasına yol açıyor.

Yüksek öğretim öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun yurt dışından geldiğini düşünürsek bu sahte diploma algısı başımızı çok ağtıtır.

İşini doğru düzgün yapan üniversitelerimizi de zan altında bırakır.

Sahte reçete skandalıyla sağlık sektöründeki rezaletin şokunu atlatamadan şimdi de yüksek öğretimde yaşanan sahte diploma rezaleti ile karşı karşıyayız.

Sahtecilikten bıktık usandık.

Hangi taşı kaldırsak altından bir pislik çıkıyor.,

Ne oluyor bu ülkeye, ne oluyor bu insanlara?

İş kazası mı cinayet mi?

Gaziveren’de Evergreen şirketine ait yapımı devam etmekte olan bir inşatta çalışan37 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Sekizinci kattan atılan tahta palet kafasına düştü ve orada can verdi.

Son bir ay içerisinde kaçıncı iş kazasıydı bu…

Yetersiz işyeri organizasyonu, risk değerlendirmesi ve denetim eksikliği , çalışma ortamının ve iş süreçlerinin yeterince denetlenmemesi, tehlikeli davranışlar ve kural ihlalleri , çalışanların yaşadığı ruhsal ve fiziksel sağlık problemleri, yeni ve tecrübesiz çalışanlar, yetersiz eğitim ve bilinç eksikliği, yorgun ve uykusuz çalışanlar, uygun olmayan çalışma yöntemleri gibi bir çok sebep iş kazalarına sebep oluyor.

Sebepler listesi uzar gider…

Ancak bu listenin başına ilk ekleyeceğimiz madde, insan hayatına değer verilmemesi olabilir.

Devletin iş kazaları konusunda basiretsizliği olabilir.

İş yerlerinin patronların bu basiretsizliği kullanarak iş güvenliği için hiçbir şey yapmıyor oluşları olabilir.

Bangledeşli bir işçi ölmüş, Allah rahmet eylesin der inşaata devam ederler.

Bu konunun üzerine gidilir mi?

Bu olayda ihmali olanlardan hesap sorulur mu?

Bu kaza bir sonraki olası kazalar için caydırıcı bir ceza ile kapatılır mı?

Hiç sanmıyoruz…

Bir cinayet daha iş kazası süsü ile kapanır, insanlar ölmeye devam eder…

Şöfor okulları ve trafik çilesi…

Lefkoşa’da özellikle Yenişehir bölgesinde ara ve ana caddelerde şöfor okullarının araçları turluyor.

Her sokak başı, her köşe başı…

Şehit Tuncer ilkokulu çevresi, Sivil Savunma çevresi eğitim pisti adeta…

Bu arada söz konu sokakların yolları asfalt değil bildiğiniz tarla.

Ehliyet alacaklar için gerçekçi bir parkur. Ülke yollarına alışmak için güzel yer.

Trafik sıkışıklığı açısından da örnek bir yer…

Peki anlamadığımız şu, şöfor okulları neden bu bölgeye doluşuyor.

Başka yer mi yok?

Doğal olarak araç kullanmayı yeni öğrenen sürücü adayları çok ağır hareket ediyor ve zaten sıkıntılı olan trafiği iyice kaosa sokuyor.,

Şöfor okulları için daha uygun bölgeler tayin edilemez mi?

PGM’niniligili bakanlığın dikkatini hiç çekmiyor mu bu konu!

MESAJ KUTUSU

Sayın Erhan ARIKLI, parti kurultayına az bir süre kala rakip adayla aranızdaki farkın kapandığı yönünde yorumlar yapılmaya başladı. Bu arada kurultaya özel 10 kişilik bir kadro kurduğunuz ve ülke genelinde yoğun çalışmalar yaptıkları da söyleniyor. Beklediğinizden daha fazla terleyeceğiniz tahmin ediliyor...

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Sayın Kemal DÜRÜST, Mütevelli Heyeti Başkanı olduğunuz ve diploma yolsuzluğu ile çalkalanan üniversitede soruşturmanın daha da derinleştiği ve geçmiş yıllara yönelik yolsuzlukların da önümüzdeki günlerde deşifre olacağı söyleniyor. Bu arada operasyonu da büyük patron başlatmış, zor bir süreç sizi bekliyor!

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Sayın Rifat GÜNAY, dolaylı olsa da mesajınızı aldık ama bizim merak ettiğimiz konu sosyal konut projelerinin niye hala devreye konulmamasıydı. Bu konudaki onayınız niye gecikiyor, hükümetin bile bilmediği başta neden ve nedenler mi var? Zira dar gelirli vatandaş bankalardan kredi değil, sosyal konut istiyor!

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Sayın Ünal ÜSTEL, erken kurultay için çok özel bir ekip kurup ülke genelinde delege sistemi için büyük bir çalışma başlattığınız konuşulmaya başladı. Sonrasında da artık erken genel seçim kendiliğinden gelecektir değil mi? Bu arada Eroğlu’ndan sonra otoriter duruşunuzla hayli puan topluyorsunuz...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, yeni asgari ücretin devreye girmesinden sonra bazı işletmelerin özellikle yabancı işçilere asgari ücretin atında maaş teklif ettiği aksi halde işten durdurulacaklarıyla tehtid ettikleri konusunda mesajlar son günlerde yoğunlaştı, konuyu mercek altına almanız öneriliyor...

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Sayın Faiz SUCUOĞLU, erken kurultay kokusunu alınca ülkenin dört bir yerindeki köy ziyaretlerini yoğunlaştırdığınız ve nabız yokladığınız gözlemleniyormuş. Bakalım bu çalışmalara deniz aşırından da onay gelecek mi, bekleyip artık hep birlikte göreceğiz değil mi?

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Sayın Talip ATALAY, kurultay yarışında son hafta ciddi bir yükseliş gösterirken bir de niye aday olduğunuzu tüm açıklığıyla partiliye kamuoyuna şeffaf bir şekilde anlatabilirseniz başarı şansınız çok daha büyük olacaktır. Hadi bakalım gazanız mübarek olsun...

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Sayın Biray HAMZAOĞLLARI, son günlerdeki şifreli paylaşımlarınız kamuoyunda çok yakında büyük bir hesaplaşma olacağının ilk mesajları olarak algılanıyor. Belli ki birileri fena halde nasırınıza basmış olmalı ki sizi bu kadar agresif yapmış olmalı değil mi?

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Sayın Tahir SERHAT, Sigortalar Dairesi’nde ve diğer şubelerde çalışan sayısı yeterli olmayınca bir takım ciddi sıkıntılar yaşandığı konusunda şikayetler gelmeye başladı. Hükümet bu konuda önlem almayı geciktirirse eylem ve grevlerin ardı arkası kesilmeyecek gibi gözüküyor.

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Sayın Berk EMREGÜL, Türkiye’deki yerel seçimlerde büyük bir partinin kampanyasına çağrıldığınızı memnuniyetle öğrendik. Bizim seçimlerde Türkiye’den gelirken bu kez bizden birinin kampanyaya katılması tarihe bir ilk olarak geçecek tebrik eder başarılar dileriz...

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