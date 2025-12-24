Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S, bugün yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşma, 27 Şubat Cuma gününe ertelendi.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı Başsavcılık adına savcı ve sanık avukatı Mustafa Asena’yı temsilen Buse Asena Uluğ hazır bulundu.
Sanık avukatı, sanığın kabul beyanının olmadığını ifade etti.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşmanın itham yapılmak üzere 27 Şubat Cuma gününe ertelenmesine emir verdi.
İki tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında sanık M.B.S., 20 davadan itham edilmişti.