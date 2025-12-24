"Her Daim Doğa Dostları" grubu yarın Gazimağusa Belediyesi Perşembe Pazarı’nda saat 08.00-09.00 arasında ücretsiz bez çanta dağıtacak.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ yaptığı yazılı açıklamada, tek kullanımlık plastiklerin ve çantaların yasaklanması kararına destek belirtti.

Şentuğ, düzenlemeye destek vermek ve dönüşümde halkın yanında olmak için, yapılacak etkinlikte, Bakanlığın desteğiyle ücretsiz bez çanta dağıtılacağını kaydetti.

Etkinliğe tüm halkı davet eden Şentuğ, “Plastiğin doğada bıraktığı izleri silmek, denizlerimizi ve topraklarımızı korumak bizim elimizde. Gelin, tek kullanımlık poşetler yerine ömürlük bez çantalarımızı kullanmaya bugünden başlayalım. Unutmayın; doğa dostu her adım, yarınlara bırakılmış en güzel mirastır.” ifadelerini kullandı.