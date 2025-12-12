Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında teminatla serbest bırakılan sanık F.Ü’nün davası, perşembe gününe ertelendi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Nuray Necdet'in huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ile zanlıyı temsilen Avukat Doğa Zeki adına Avukat Özen Yapıcı hazır bulundu.

Sanığın rahatsızlanması üzerine avukatının mahkemeye sunduğu sağlık raporu nedeniyle duruşma ertelendi.

Mahkeme, davanın itham ve ilk tahkikat duruşması (PI) için 18 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine emir verdi.

Bu arada, 12 ayrı davadan itham edilmesi beklenen sanık aleyhinde “Yetkisiz Belge Düzenleme, Sahte Resmi Belge Düzenleme ve Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamaları bulunuyor.