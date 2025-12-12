Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, doğanın değil rant ve beton ekonomisinin felaketlere yol açtığını belirtti.

TDP’den verilen bilgiye göre, Özkunt, Kanal T’de Seher Güraslan’ın sunduğu “Gündem” programda sel felaketleri, altyapı sorunları, kamu maliyesi ve siyasal güven krizi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Özkunt, dere yataklarının tahrip edilmesi, baraj ve göletlerin bakımsız bırakılması, taş ocaklarıyla dağların oyulması ve ormanların yok edilmesinin felaketin boyutunu büyüttüğünü söyledi. Özkunt, , “Doğaya açtığımız savaşın bedelini ödedik” diyerek beton ve rant ekonomisi bununduğunu belirtti bunu eleştirdi.

Yağmurun felaket değil bereket olduğunu belirten Özkunt, felakete dönüşen tablonun insan eliyle yaratıldığını ifade etti ve kısa vadeli siyasi yaklaşımların ülkeyi daha büyük risklere sürüklediğini kaydetti.

-Belediyelerin rolü...

Kriz anında en güçlü refleksi belediyelerin gösterdiğini söyleyen Özkunt, farklı siyasi görüşlerden belediyelerin birlikte çalıştığını ve emekçilerin özverisinin toplum için hayati olduğunu vurguladı.

Özkunt, bunun, belediyelerin sahadaki emeğinin ülke için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

-Acil ve uzun vadeli tedbirler...

Özkunt, gölet ve barajların bakıma alınması, dere yataklarındaki yapıların kaldırılması, yeni gölet ve barajların planlanması, dağların yeniden ağaçlandırılması ve imar planlarının doğaya uygun yapılması gerektiğini söyleyerek “beton ekonomisine karşı toplumsal uyanıklık” çağrısı yaptı.

-Kamu maliyesi...

Devlet bütçesini “krize girmiş aile bütçesine” benzeten Özkunt, gelirlerin yanlış yönetildiğini, lüks harcamaların arttığını ve yükün dar gelirlilere bindirildiğini söyledi.

Dolaylı vergilerin halkı ezdiğini kaydeden Özkunt, borç-faiz döngüsünün zamlarla geri döndüğünü ifade etti.

Ülkede vergi adaletinin sağlanamadığını, kazananların vergi vermediğini ve kayıt dışılığın yaygın olduğunu belirten Özkunt, etkin denetim ve gerçek muhasebe sistemine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Özkunt, “büyük bir yolsuzluk ekonomisinin” varlığına dair görüşünü ifade ederek, yolsuzlukların önlenmesi halinde bütçede ciddi tasarruf sağlanabileceğini söyledi. Özkunt, TDP’li belediyelerde “şaibesiz yönetim anlayışının” uygulandığını söyledi.

-Siyasete güven ve erken seçim...

Toplumda siyasete güvenin zedelendiğini, insanların tüm partileri aynı görmeye başladığını belirten Özkunt, erken seçim tartışmalarında hükümetin seçmenin mesajını görmesi gerektiğini söyleyerek, dürüst ve donanımlı kadrolara sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Özkunt, açıklamalarının sonunda, “Yağmur berekettir; ranta teslim olmayalım, doğayı koruyalım” diyerek yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.