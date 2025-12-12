Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı H.C. bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlı hakkında beş gün ek tutukluluk emri verildi.

Zanlı aleyhinde, “Rüşvet Alma, Rüşvet Teklif Etme, Rüşvet Talep Etme, Görevi Kötüye Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu” suçlamaları bulunuyor.

-“30 kişi sorgulandı, 15 kişiden ifade temin edildi”

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda görüşülen bugünkü duruşmada, Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca olguları aktardı.

Tahkikat kapsamında 30 kişinin sorgulandığını, 15 kişiden ifade temin edildiğini kaydeden Hoca, zanlının, kamuda yapılacak işlemle ilgili bir şahıstan 100 bin Euro rüşvet talep ettiği yönünde ifade temin edildiğini belirtti.

Zanlının kasım ayında telefonunu değiştirdiğini dile getiren Hoca, eski telefonun araştırıldığını söyledi. Avukatın sorusu üzerine Hoca, zanlının, eski telefonuyla ilgili izahat verdiğini kaydetti.

Zanlının tahkikata etki edebileceğine dikkat çeken Ertem Hoca, zanlı hakkında beş gün ek tutukluluk talep etti.

Savcı Ali Hidayet de, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken görüntü ve ses kayıtları olduğunu belirterek, zanlı aleyhinde beş gün ek tutukluluk talebini yineledi.

Avukat Süleyman Özsoylular ise, zanlının özellikle son iki gündür böbreklerinde sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlı hakkında beş gün ek tutukluluk emri verdi. Gazi ayrıca, zanlının, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesini de emretti.