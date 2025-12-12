Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 9 milyar TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bütçesi, oy birliğiyle onaylandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bütçesi görüşülürken ilk sözü alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, sivil işçi ve uzmanların kıdem tazminatı alma hakkının doğduğunu hatırlatarak, ocak ayı içerisinde tüm kıdem tazminatlarının ödenmesi gerektiğini söyledi.

Sivil işçi olarak istihdam edilen ve sözleşmeli istihdam edilenler olduğunu söyleyen Barçın, 2011 sonrası uzman olanların tazminat hakkının mahkemece onaylandığını vurguladı.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Güvenlik Kuvvetleri çalışanlarıyla ilgili sorunların uzun zamandır devam ettiğini belirterek, Güvenlik Kuvvetlerinin kendi içinde talepleri yakından takip ettiğini ve kendi personeliyle ilgili mali tablo uyarınca taleplerin yerine getirildiğini kaydetti.

Şu an için Güvenlik Kuvvetlerinde çalışanların artık şartlar uygunsa emekliliğe kadar aynı görevde kalabildiğini, sivil işçilerin de haklarına kavuştuğunu söyleyen Oğuz, bugünkü kıdem tazminatı sorunlarının da geçmişteki aksaklıklardan kaynaklandığını belirtti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın ülkenin ordusu olduğunu, bunun bilinciyle davranılması gerektiğini kaydederek, etkinliğinin devam etmesi için tüm imkanların kullanılması gerektiğini belirten Oğuz, herkesin aynı fikirde olduğunu ancak bazı konularda imkanların uygun olmadığını söyledi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın KKTC’nin gözbebeği olduğunu vurgulayarak, egemenliğin yılmaz savunucusu olan birime her türlü imkanı sağlamakla mükellef olduklarını belirtti.

Bu alanda Türkiye’nin desteğinin her zaman tam olduğunu, Güvenlik Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının da her zaman Türkiye’nin desteğiyle karşılandığını söyledi.

Mali iş birliği anlaşması çerçevesinde Türkiye’den tam yetki aldıklarını ve personelin haklarının verilmesi noktasında azami gayret gösterdiklerini belirten Berova, bu konuyla ilgili hükümetin yoğun istişare içinde olduğunu ve çok önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Yargıda konuların kişisel davalarla sonuçlandığını ve bunu genele yayan bir hukuki yapı bulunmadığını, normal şartlarda tüm bireylerin ayrı dava açması gerektiğini ancak hükümetin kıdem tazminatlarıyla ilgili bütçesine kaynak koyarak davaya gerek kalmadan bu konuyu aşmayı öngördüklerini kaydetti.

Berova, Güvenlik Kuvvetleri çalışanlarının egemenliğin vazgeçilmez parçası olduğunu vurguladı. Sivil işçilerle ilgili kıdem tazminatının da devam eden bir davanın konusu olduğunu, bunu da Güvenlik Kuvvetleri ve Türkiye’yle nasıl çözeceklerinin görüşmesini yaptıklarını söyledi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya paylaşımlarının sadece kendi başarıları olmadığını, açıklamalarını partisiyle istişare ederek gündeme getirdiğini söyledi. Geçmişte hazırlanan yasa tasarısına kendilerinin komitede müdahale etmemiş olsaydı yasada sivil işçiliğe geçiş hakkının olamayacağını savunan Barçın, “evet biz bunu hükümetin oluruyla komitede yaptık” dedi.

“Size bırakaydık uzman onbaşılar uzman çavuşlardan fazla para alacaktı” diyen Barçın, 2011 sonrası kıdem tazminatlarıyla ilgili davanın kazanıldığını hatırlatarak, istinafa gidilip gidilmeyeceğini sordu.

Bu bütçe yapılırken Türkiye’yle yanlış ilişkiler kurulduğunu savunan Barçın, bütçenin yanlış bilgilerle hazırlanması nedeniyle sonucun sağlıklı olamadığını söyledi.

-Atun

UBP Milletvekili Sunat Atun, komitelerin yasa tasarısıyla ilgili önemli çalışmalar yaptığını, bunun da zaten görevleri olduğu için reklamının yapılmadığını belirterek, yasaların ihtiyaçtan hazırlandığını ve icradan yasamaya geldiği zaman da yasa yapıcı olarak önce komitelerde, sonra genel kurulda şekillendiğini anlattı.

Yasaların hazırlanmasında hem muhalefetin hem hükümetin etkin rolü olduğunu belirten Atun, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın ülkenin tamamı için her zaman çok özel bir yerde olduğunu söyledi.