İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, son günlerde etkili olan yağışlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına görev yapan personeli ziyaret ederek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamada ayrıca, süreç boyunca desteklerini ve ilgilerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Polis Müdürü İbrahim Ulusoy ve Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Amiri Kadir Yeğen’e, İskele halkı adına şükranlar sunuldu.