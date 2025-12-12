Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin ardından bugün Dikmen bölgesine giderek, selin neden olduğu tahribatı yerinde inceledi.



Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Çavuş, sel sularının etkilediği yolları, zarar gören altyapı noktalarını ve taşkının sürüklediği alanları gezerek bölgedeki durumu kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Bakan Çavuş, incelemeler sırasında yetkililerden, yağışın yoğunluğu ve selin oluşturduğu hasar hakkında detaylı bilgi aldı.



Ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuş, “Dikmen’de yaşanan sel felaketinin etkilerini sahada görmek ve oluşan zararı doğrudan tespit etmek için buradayız. Bölgenin ihtiyaçlarını ve öncelikli müdahale noktalarını yerinde inceliyoruz.” ifadelerini kullandı.



Çavuş, selin ardından vatandaşlarla da bir araya gelerek, yaşadıkları sorunları dinledi.

Açıklamada, Dikmen’de etkilenen bölgedeki hasarın giderilmesi için gerekli adımların kısa sürede planlanacağı da belirtildi.