Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, “Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” genel görüşmesine başladı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün komite başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Gündeminde bulunan “Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alan ve genel görüşmesine başlayan komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Yüksek Mahkeme Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.