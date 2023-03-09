Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Yılların deneyimi, başarılı iş insanı Günay Çerkez’in dün Yeni Düzen’deki açıklamalarını okuyunca ağzımız açık kaldı…

Diyor ki Çerkez;

“Ada ülkesinde insanlar ‘açıkgözlük’ yapmaya çalışır. Örneğin evi yaptırmak isteyen kişi, ‘demiri, betonu ben alayım’ der Tamam, yapabilirsin. Ama bundan sonrası, malzemeyi alacağın yerin vicdanına kalır. Mühendis, evin projesini hazırlarken, betonun gücünü de hesaplar. Eğer mühendis C-30 beton kullanılması gerektiğini söylerse ama aldığın beton C-20 ise, mukavemeti sağlayamazsın. O zaman ne olur? Bina yükü kaldıramaz. Betonların sınıfları var. C-20’nin taşıma gücü, C-30’dan azdır. Gerekli betonu mühendis söyler, mal sahibi gider teklif alır. İşte bu süreci birinin kontrol etmesi gerek. Sen gidip C-30 sınıfında beton sipariş edersin ama bilirkişi değilsin, C-20’nin de rengi gri, C-30’un da. Aradaki farkı sıradan biri bakarak anlayamaz. Bu nedenle muhakkak rastgele beton numuneleri alınması ve laboratuarda incelenmesi lazım…”

Ve ekliyor;

Beton şirketlerine denetim yapılsın ve para cezası kesilsin!

…

Şaşkınlığımız daha da arttı!

Günay Çerkez’in açıklamasının Türkçesi şudur;

“Bazı beton şirketleri müteahhitleri kandırıp kazıklıyor…”

Ne demekmiş Günay bey!

Para cezası kesildikten sonra kelleyi kurtaracaklar mı yani…

Daha bir ay önce deprem felaketi yaşadık onlarca can verdik!

Beton şirketleri güce karşı az olan beton satsınlar ve para cezası ile kurtulsunlar öyle mi?

Sizin gönlünüz buna razı olur mu?

Bizim kesinlikle olmaz…

Denetimler tamam, hemen başlasın da…

Bunun bedeli para cezasıyla değil ancak kodesin yolunu tutmakla ödenebilir!

Umarız da bu konuda öncülük edersiniz…

Kendi beton şirketinizden başlayarak, tüm şirketler için bu konuda öncü olmayı düşünmez miydiniz?

Gayet güzel bir amme hizmeti gerçekleştirmiş olursunuz…

…

Mimar kardeşimiz oturduğu apartman dairesinin deprem testini yaptırdı ve dayanıksız çıktı, anında da evini terk etti…

Ama apartman sakinlerinin bazıları hala aynı binada ikamet etmeye devam ediyorlar!

Kim bilir belki de ‘bize bir şey olmaz’ diye düşünüyorlardır, tabi ki kendi sorunları…

Yaptığı açıklamanın ardından neredeyse bir hafta geçti!

Biz de bekledik…

İlgili birimler bu konuda ne yapacak, nasıl bir karar üretecek diye!

Tek biri bile çıkıp açıklama yapmadılar…

Belli ki olayı pek sallamadılar!

Diyoruz ki burada can güvenliği önemli…

Yeni canlar gitmesin!

Artlarında gözü yaşlı aileler kalmasın…

Bu apartman anında boşaltılsın ve yıkılsın!

Sevgili Onur’un da sürekli söylediği gibi;

Kentsel dönüşüm kararı acil olarak alınmazsa demek ki yaşananlardan ders çıkarmamışız demektir…

O zaman bildiğiniz gibi yapın!

…

Ankara kulisleri…

Anket furyası başladı

Türkiye siyasetinde baş döndürücü gelişmeler oluyor…

6’lı masada büyük bir hayal kırıklığı yaşandı, Meral hanım önce gitti sonra geri geldi, Kılıçdaroğlu’nın adaylığı açıklandı!

Hemen ardından anketler yayınlanmaya başladı…

Anket düzenleme işinin bu kadar basit olduğunu doğrusu bilmiyorduk!

İlk anket Millet İttifakı’ndan geldi, işte sonuçlar:

“ORC Araştırma, 3 mart tarihinde Altılı Masa'da yaşanan adaylık krizi sonrası 4-6 Mart tarihleri arasında 28 ilde 1850 katılımcı ile yaptığı anket çalışmasını yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışması halinde katılımcıların oy tercihlerinin sorulduğu ankette, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin yüzde 56,8 seviyesinde olduğu görüldü.

Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın ise yüzde 43,2 seviyesinde kaldığı görüldü…”

…

“TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yle ilgili önemli bir iddiayı köşesine taşıdı. Buna göre; İnce, CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilebilir.

İnce'nin CHP sıralarından aday gösterilmesiyle ilgili teklif ise dün grup toplantısından önce Kılıçdaroğlu'na iletildi.

CHP’nin eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın dün Meclis'te Kılıçdaroğlu'na bir tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Bu görüşme esnasında Altan Öymen ve Hikmet Çetin, CHP liderine önerilerini açtı. İki tecrübeli siyasetçi, "Bu kadar parti ile ittifak yapıyorsunuz. Onlara milletvekili kontenjanı veriyorsunuz. Muharrem İnce de CHP’nin öz evladı. Onu da bir şekilde CHP listelerine dâhil ederseniz çok iyi olur" dedi.

Gerçekten çok tuhaf doğrusu…

Daha iki ay önce düşman olup birbirine en ağır hakaretleri edenler ne olduysa şimdi birbirleriyle dirsek temasına geçtiler!

Yenilir yutulur olmayan sözleri nasıl olur da içlerine sindirebiliyorlar anlamak çok güç…

…

İyi Parti Başkanı Meral Akşener önce masayı devirdi sonra geri geldi…

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş teklifiyle!

Öncelikle kendisi ve diğer 4 parti liderinin Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı kesinleşti, tabi ki Kılıçdaroğlu kazanırsa…

Ama açıklanan metinde İmamoğlu ve Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesin olarak gösterilmedi!

Onlar Kılıçdaroğlu isterse yardımcı yapılacaklar…

Bu arada İYİ Parti Genel Başkanının CHP’nin iç işlerine karışması da hayli yadırgandı!

Meral hanım ha keşke CHP’yi değil de kendinden istifa edenlerin peşine düşseydi…

Bakalım binlerce kişiyi nasıl geri getirebilecek?

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Günay ÇERKEZ, siz inşaat işlerinin kurdu olarak hangi beton şirketinin ne kadar güvenli beton ürettiğini en iyi bilenlerdensiniz. Yanlış iş yaptıklarında onlara sadece para cezası kesilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarınızı size hiç yakıştıramadık doğrusu. İşini tam yapmadığı bildiklerinizi ha keşke deşifre etseydiniz…

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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, bakanlık çalışanı kadına cinsel tacizde bulunan üst düzey yetkilinin yargılanmasında kesinlikle torpil mekanizmasının işletilmeyeceği konusundaki açıklamanızla yüreğimize su serpildi. Sizin takipçisi olacağınız gibi biz de konuyu yakından takip ediyoruz bilginiz olsun istedik…

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Sayın Serdar DENKTAŞ, bir dahaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağınız kesinleşirken DP’li vekil bir arkadaş kendi adaylarının başka isimden oluşacağını söylemeye başlamış diye duyduk. Kendisiyle bir kahve sohbeti yapmanız öneriliyor, hatta Vefa bozacısında bile buluşabilirsiniz…

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Sayın Ersin TATAR, gençlik yıllarınızı hatırlayarak çocuklarla top oynarken beton zemine düşmeniz nedense bazı muhalifler tarafından alay konusu oldu ama ülke genelinde tavrınız memnuniyetle karşılandı. Onları Allaha havale ederken size de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz…

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Sayın Halis ÜRESİN, emekliliğinize daha 6 aya yakın bir süre var ama bu makama aday olanların sayısı bir elin parmak sayısına ulaştı bile. Bakalım hükümet edenler yeni isim konusunda size de danışacaklar mı doğrusu çok merak ediyoruz…

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, vatandaş verdiğiniz sözü unutmamış olacak ki tüp gaz indirimi konusunda sorular yöneltmeye devam ediyor. Olmayacaksa da en azından onu söylemeniz gerektiği görüşünde birleşiyorlar…

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Sayın Metin FEYZİOĞLU, vatandaşın işlem yaptığı Büyükelçilik binasının yan girişinde üstü kapalı bekleme alanı yapmanız bir çoğu tarafından olumlu karşılandı ve teşekkür mesajları göndermeye başladılar, haberiniz olsun istedik…

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Sayın Mine ATLI, Cumhurbaşkanının bir okulda öğrencilerine yaptığı konuşmayı eleştirdiniz ama biz beklerdik ki başka bir okulda da öğretmen ‘Allah yoktur’ derken aynı tepkiyi gösterebilseydiniz çok daha anlamlı olacaktı…

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Sayın Naim PINAR, Cumhurbaşkanı top oynarken düşerken siz de modaya uyup yürürken düşüp elinizi kırmışsınız, gelmiş geçmiş olsun. Demek ki kendisinden nasıl düşülür konusunda dersler almanız gerek değil mi?

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Sayın Süleyman ULUÇAY, daha mevsimi gelmedi ama G.Mağusa bölge halkı hormonlu dev sivrisineklerin bu kez çok erken geldiklerinden şikayetçi olduklarını belirten mesajlar göndermeye başladı, umarız geç olmadan önleminizi alırsınız…

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