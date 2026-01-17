İsrail ile ABD, yapay zeka ve kritik teknoloji alanlarında stratejik ortaklık başlattı
İsrail ile ABD, yapay zeka ve kritik teknoloji alanlarında stratejik ortaklık başlattı
İçeriği Görüntüle

Bu sene kış dünyanın her yerine beklenenden erken geldi ve bir anda pek çok bölge yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Ülkemizde de pek çok şehir beyaza büründü. İstanbul da dahil pek çok ilde kar tatilleri oldu. Zaten soğuğuyla meşhur olan Rusya'dan da akılalmaz kar görüntüleri gelmeye başladı.

Özellikle Kamçatka Adası beyaz örtüye tam anlamıyla teslim oldu. 4 metreyi aşan kar kalınlığında insanlar kendi çabalarıyla yolları açmaya çalışırken bazı bölgelerde karın, binaların 4. katına kadar ulaştığı görüldü.

45F07299 9E75 4Bde 952E 00C0D09A7157

Bir adam evinin penceresinden karlara atladı.

Bir adam evinin penceresinden karlara atladı.

Kar kalınlığının neredeyse penceresinin altına kadar ulaştığını fark eden adam kendisini evinin camından karlara bıraktı. Viral olan bu tehlikeli hareketi tepki de çekti.