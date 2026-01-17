Bu sene kış dünyanın her yerine beklenenden erken geldi ve bir anda pek çok bölge yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Ülkemizde de pek çok şehir beyaza büründü. İstanbul da dahil pek çok ilde kar tatilleri oldu. Zaten soğuğuyla meşhur olan Rusya'dan da akılalmaz kar görüntüleri gelmeye başladı.

Özellikle Kamçatka Adası beyaz örtüye tam anlamıyla teslim oldu. 4 metreyi aşan kar kalınlığında insanlar kendi çabalarıyla yolları açmaya çalışırken bazı bölgelerde karın, binaların 4. katına kadar ulaştığı görüldü.

Bir adam evinin penceresinden karlara atladı.