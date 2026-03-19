Güney Kıbrıs'ta, Rum Yönetimi Gümrük Dairesi görevlileri, Metehan geçiş noktasında rutin kontroller kapsamında 80 yaşındaki bir sürücünün aracını durdurdu ve büyük miktarda yakıt ele geçirdi.

Sigmalive'da yer alan habere göre aracın arka bölümündeki depolama alanında, toplam 160 litre mazot ve 40 litre benzin içeren 10 adet 20 litrelik plastik bidon bulundu. Sürücü, suçüstü yakalanarak tutuklanırken, bidonlar ve içindekiler ile bunları taşıyan araca el konuldu.

Bir süre sonra, sürücü, maddi uzlaşma yoluyla 1.000 Euro ödemesi karşılığında serbest bırakıldı.