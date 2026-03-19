Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Kıbrıs sorununun çözümünün, adadaki üç garantör ülkenin rolünün yeniden değerlendirilmesini de kapsadığını söyledi. Dimitriu, Birleşik Krallık Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmede İngiliz üslerinin geleceği konusunun da kısaca ele alındığını belirten Dimitriu, “Güvenlik ve garantiler meselesinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini her seferinde dile getiriyoruz. Kıbrıs sorununun çözüm arayışının amacı da budur” ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık’ın Kıbrıs’ın üç garantör ülkesinden biri olduğunu ve adada egemen üs bölgelerini elinde bulunduran tek ülke konumunda olduğunu hatırlatan Dimitriu, bu çerçevede güvenlik düzenlemelerinin yeniden ele alınmasının önemine işaret etti.

Öte yandan, Limasol yakınlarındaki Akrotiri Hava Üssü’ne 2 Mart’ta İran yapımı bir insansız hava aracının isabet ettiğini hatırlatan Dimitriu, bu gelişmenin ardından Birleşik Krallık, Yunanistan ve Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerin bölgeye askeri unsurlar sevk ettiğini belirtti.

Görüşmede turizm konusunun da ele alındığını ifade eden Dimitriu, Doughty’nin ziyaretinin en önemli mesajının “Kıbrıs’ın bir savaş bölgesi olmadığı ve hayatın normal şekilde devam ettiği” olduğunu vurguladı. Doughty ise Pafos’a yaptığı uçuşta uçağın turistlerle dolu olduğunu belirterek bunun olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

Orta Doğu’daki gelişmelerin de gündeme geldiğini belirten Dimitriu, iki ülke arasında güvenlik ve iş birliği konularında anlayışın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Doughty’nin adadaki varlığının, Kıbrıs’ın güvenli olduğuna dair somut bir mesaj verdiğini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs sorununun da görüşmede ele alındığını belirten Dimitriu, Birleşik Krallık’ın yapıcı rolünü sürdürmek istediğini ve önceliğin, üzerinde uzlaşılan çerçevede müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu dile getirdi. Dimitriu, çözüm hedefinin siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğunu yineledi.

Güven artırıcı adımların önemine de değinen Dimitriu, iki taraf arasında iş birliğini geliştirecek her türlü girişimin olumlu olacağını belirtti. Şap hastalığı krizi bağlamında da iki taraf arasında iş birliği fırsatı doğduğunu ifade eden Dimitriu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile bu konuda somut adımlar atması yönünde çağrıda bulunduklarını söyledi.