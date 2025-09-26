Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın bu hafta içerisinde Sırbistan'da temaslarda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili haberinde, Güney Kıbrıs’ın son dönemde savunma kabiliyetini güçlendirme ve “SAFE” tüzüğü çerçevesinde çeşitli askeri programlar geliştirme amacıyla yoğun çalışmalar yaptığını yazdı.

Palmas’ın Sırbistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin gündeminde savunma, güvenlik ve askeri teçhizatlar (silahlanma) konularında askeri ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesinin bulunduğunu yazan gazete, Palmas’ın temasları çerçevesinde Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasic’le görüştüğünü belirtti.

Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak görüşmede iki ülke arasındaki “mükemmel düzeydeki” ilişkiler, iki halk arasındaki tarihi bağlar aynı zamanda savunma ve güvenlik alanındaki ikili iş birliğini tanımlayan saygı ve güvenin ele alındığını ifade etti.

İki bakanın savunma, güvenlik ve silahlanmayla ilgili konular dahil olmak üzere askeri ve teknik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için fikir alışverişinde bulunduğunu yazan gazete, iki bakanın iş birliğinin derinleştirilmesi ve yeni fırsatların değerlendirilmesine ilişkin ortak niyetlerini teyit ettiğini kaydetti.