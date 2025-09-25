Yatırımlardan büyük kazanç elde edeceklerine inandırılan 63 ve 65 yaşlarındaki iki kişi 30 bin euro dolandırıldı, Limasol polisi olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Haravgi gazetesi kişilerin dolandırıcılara bilgisayarlarına ulaşım sağlayabilecekleri bilgileri verdiklerini, banka hesaplarına ulaşan dolandırıcıların 30.050 euro çaldığını yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Protora’ya bağlı “Nisia” deniz bölgesinde yelkenli bir gemide bir kişinin baygın tespit edildiğini, kurtarılması için “Nearhos” arama-kurtarma planının devreye sokulduğunu belirtti.

İsrailli olduğu tespit edilen kişinin Liman ve Deniz Polisi tarafından kıyıya, ardından da ambulansla hastaneye götürüldüğünü yazan gazete kişinin kurtarılamadığını belirtti.