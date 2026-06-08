Söz konusu şahısların uyuşturucu tasarrufu, kavga ve bıçaklama gibi suçlardan tutuklandığını yazan Alithia gazetesi, operasyonlarda 12 araca da el konulduğunu belirtti.

Trafik kontrollerinde 149 kişinin aşırı süratli olduğunun tespit edildiğini de yazan gazete, yapılan kontrollerde 14 kişinin alkol, 5 kişinin de uyuşturucu tesiri altında araç kullandığının belirlendiğini ekledi.

- Hırsızlıktan tutuklama

Öte yandan gazete cumartesi günü Limasol’da meydana gelen bir hırsızlık olayıyla ilgili olarak 23 ve 39 yaşlarında iki kişinin tutuklandığını yazdı.

Yermasoya bölgesindeki boş bir evden hırsızlık yapıldığına dair ihbar alan polisin söz konusu şahısları arka bahçede tespit ettiğini yazan gazete, tutuklanan kişilerin tasarrufunda çeşitli aletler, kablolar ve bakır parçaları içeren çantalar bulunduğunu kaydetti.

Gazete tutuklanan ve dün mahkemeye sevk edilen şahısların 5 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini de ekledi.