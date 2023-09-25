Rum merkezi cezaevinde dün akşam yaşanan bir olay sonucunda, bir mahkûmun yaralanarak hastaneye kaldırıldığı haber verildi.

Mahkûmun hastaneye kaldırılıp ameliyata alındığını yazan Haravgi gazetesi, mahkûmun karın bölgesi yanı sıra ayaklarından da yaralandığını belirtti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, mahkûmun kontrolden çıktığını ve yalınayak tutulduğu hücrenin dışında koştuğunu yazan gazete, dikenli tellerin bulunduğu korkulukların yakınında etkisiz hale getirilen mahkûmun büyük ihtimalle burada yaralandığını kaydetti.

Gazete, elindeki bilgilere göre, mahkûmun korkuluklardan atlamaya çalıştığını ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, mahkûmun yabancı uyruklu olduğunu yazdı.