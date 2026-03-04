"Hava tatbikatı var, biraz bekle" denilen Aegean uçağı Atina'ya geri döndü

Lübnan yönünden adaya doğru şüpheli nesne ilerlediğinin saptanması üzerine Baf'taki "Andreas Papandreu" hava üssünden acil kalkış yapan 2 Yunan F-16’sı İnsansız Hava Aracı (İHA) olduklarına inanılan iki nesneyi Rum hava sahasına girmeden önce engelledi.

Philenews ve diğer internet gazeteleri, Yunan medyasının Rum yönetimini kaynak göstererek verdiği habere dayanarak, Baf üssünden acil kalkış yapan Yunan savaş uçaklarının İnsansız Hava Aracı (İHA) olduğundan şüphelenilen iki nesneyi Rum hava sahasına girmeden önce engellediği bilgisini verdi.

Philenews Aegean havayolları şirketinin Larnaka’ya gitmek üzere bu sabah Atina’dan havalanan 902 sefer sayılı uçağının Atina’ya geri döndüğünü de bildirdi.

Haber göre Aegean’a ait yolcu uçağına, Larnaka Havalimanı’nda “hava tatbikatı olduğu ve iniş için biraz beklemesi” talimatı verildi. Bunun üzerine pilot Atina’ya dönme kararı aldı. Uçağın yakıt ikmali yapacağı ve seferini gün içerisinde gerçekleştirecek. Haberde Rum hava sahasının uçuşlara açık olduğu da belirtildi.