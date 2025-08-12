Kıbrıslı Rumların yurt dışındaki birlikleri 26-29 Ağustos tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta toplanacak.

Haravgi gazetesi, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Rumların kurdukları “POMAK”, “PSEKA”, ve “NEPOMAK” birliklerinin 26-29 Ağustos tarihinde dış Rumlar toplantısı için Güney Kıbrıs’ta bir araya geleceklerini yazdı.

Toplantının açılışının 26 Ağustos tarihinde “Lefkoşa Belediye Tiyatrosu” binasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuşmasıyla başlayacağı ve aralarında Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yoannis-Mihail Loverdos ve Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da bulunduğu birçok siyasetçi ile dış Rum derneklerinin başkanlarının yapacakları konuşmalarla devam edeceği belirtildi.

Gazete, asıl çalışmaların ise 27-29 Ağustos tarihlerinde “Kıbrıs Üniversitesi” binasında yapılacağını aktardı.