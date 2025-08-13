Larnaka Kaza Mahkemesi’nin, yasa dışı terör örgütüne üye olma suçundan Almanya’da tutuklu bulunan Kenan Ayaz için Almanya Mahkemesi’nin verdiği ceza ve cezanın Güney Kıbrıs’ta uygulanmasını tanıyan karar ürettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kararın Rum Adalet Bakanı Marios Hartiotis’in girişiminin ardından çıktığını ve Ayaz’ın Güney Kıbrıs’a iade sürecinin kolaylaştırılması amacıyla doğrudan Almanya’ya gönderilmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, Almanya’daki prosedürlerin tamamlanmasının ardından, Rum polisinden bir ekibin Ayaz’ı Güney Kıbrıs’a götürmek için Almanya’ya gideceği ve Ayaz’ın cezasının geri kalanını Rum Merkezi Cezaevi’nde çekeceği kaydedildi.