Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Kıbrıs'ın Ukrayna'yı desteklediğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Letimbiotis, Kıbrıs'ın 51 yıldır topraklarının büyük bir bölümünün “Türk istilasının ardından işgal altında" olduğunu iddia etti.

Letimbiotis, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barış sağlanması için üstlendiği inisiyatifi selamladığını ve bu çerçevede Güney Kıbrıs’ın, BM tüzüğüne ve tüm devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğü hakkına saygı lehinde hareket ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği’ne üye 26 ülkenin dün yaptığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve Ukrayna için adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik ortak açıklamadan memnun olduklarını dile getiren Letimbiotis, Ukrayna’nın kendi geleceğiyle ilgili karar verme özgürlüğüne sahip olması gerektiğini kaydetti.