Güney Kıbrıs’ta ticari dengedeki açığın bu yılın ilk yarısında neredeyse 4 milyar Euro’ya ulaştığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi'nin dün kamuoyuyla paylaştığı verilere dayanarak 2024 yılının ilk yarısında 3 milyar 648 milyon Euro olan ticari denge açığının, 2025 yılının ilk yarısında ise 3 milyar 871 milyon Euro’ya ulaştığını yazdı.

Bu yılın haziran ayındaki toplam mal ithalatında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1’lik artış yaşandığını kaydeden gazete, 2024 yılının haziran ayında 920,3 milyon Euro olan rakamın bu yılın haziran ayında 1 milyar 114 milyon Euro’ya ulaştığını belirtti.

Bu yılın haziran ayındaki toplam ihracat rakamında da geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu kaydeden gazete, 2024 yılının haziran ayında 452,5 milyon Euro olan rakamın, bu yılın haziran ayında ise 506,5 milyon Euro’ya ulaştığını ekledi.

2024 yılının ilk yarısında 5 milyar 645 milyon Euro olan toplam mal ithalatının yüzde 15 artış göstererek bu yılın ilk yarısında 6 milyar 495 milyon Euro’ya ulaştığını da belirten gazete, 2024 yılının ilk yarısında 1 milyar 997 milyon Euro olan toplam ihracat rakamının ise yüzde 31,4 artış göstererek bu yılın ilk yarısında 2 milyar 624 milyon Euro’ya ulaştığını ekledi.

-Kamu istihdamında artış

Gazete başka bir haberinde ise, bu yılın temmuz ayında Rum tarafında toplam kamu istihdamında yeni bir artış meydana geldiğini ve sayının 53 bin 447 kişiye ulaştığını yazdı.

2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında bu artışın 408 çalışan veya yüzde 0,8’lik bir artış anlamına geldiğini kaydeden gazete, kamu hizmetlerinde yüzde 0.5, güvenlik güçlerinde ise yüzde 1,3’lük bir personel azalması yaşanırken, eğitim birimlerinde ise yüzde 4,6’lık bir personel artışı yaşandığını ekledi.