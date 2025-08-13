Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçisi ve Manchester Rusholme Milletvekili Afzal Khan’ın, Ercan Havalimanı üzerinden KKTC’yi ziyaret etmesi konusunu yorumladı.

Fileleftheros gazetesine göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, İngiliz Milletvekili Afzal Khan’ın, KKTC ziyareti konusundaki bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın ilk andan itibaren İngiliz hükümetine ilgili girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Letimbiotis, Khan’ın ziyaretinin önceden bilgilendirme yapılmaksızın kişisel sıfatıyla gerçekleştirildiğini, (ziyaretin) göreviyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını da savundu.

İlgili itirazların, kabul edilemez davranışı nedeniyle Khan’ın şahsına yönelik de yapıldığını belirten Letimbiotis, “Khan’ın, sahte devlet sembollerinin mevcudiyeti altında Tatar ile fotoğraf çektirmesi kesinlikle kınanacak ve kabul edilemez bir durumdur” ifadesini kullandı.

Letimbiotis, özellikle önemli görevlere sahip kişilerin bu tür hareketlerinin, kınanması gereken bir durum olduğunu ayrıca yanlış izlenimler yaratılması çabasını teşkil ettiğini savundu.

Bunun; İngiliz hükümetinin, uluslararası meşruiyetin desteklenmesi ve KKTC’nin tanınmaması şeklindeki yıllara dayalı tezlerine tamamıyla de ters düştüğünü söyleyen Letimbiotis, Birleşik Krallık’ın tüm yetkililerinden ülkelerinin politikalarına ve Güney Kıbrıs-Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkilere mutlak saygı göstermesini beklediklerini de ifade etti.

Letimbiotis, Birleşik Krallık’taki “Ulusal Kıbrıs Federasyonu’nun” faaliyetlerinin ardından bunu İngiliz milletvekillerinin protesto mektuplarının takip ettiğini belirtti.

Habere göre, İngiliz Milletvekili Wendy Morton, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephen Doughty’e bir mektup göndererek, Khan’ın KKTC’yi ziyaret etmesi konusundaki “Derin endişesini” dile getirdi.

Morton “İngiliz yetkilinin oraya Ercan Havalimanı üzerinden gittiğine ve İngiliz hükümetinin, KKTC’ye direk uçuşa izin vermediğine” de dikkati çekti.

Morton ayrıca Khan’ın bu ziyaretinin Birleşik Krallık’ın güvenirliliğini zedelediğini de savundu.

-AKEL-DİSİ çekişmesi

Haravgi gazetesi, DİS Başkanı Annita Dimitriu’nun “Çatışmamız kendi aramızda değil karşımızdakilerle olsun” şeklindeki açıklama yapmasının AKEL’in tepkisine neden olduğunu yazdı.

Habere göre, AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas yaptığı açıklamada DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’ya “Düşmanımızın, Kıbrıslı Türkler değil işgal ve bölünme" olduğunun vurgulanması gerekliliğinin trajik olduğunu savundu.

Kukumas, “Ya DİSİ liderliği, bu tür açıklamalarla ELAM’a yönelik sızmaları durduracağını düşünüyor ya da bu ideolojilerin DİSİ’nin gerçek inançlarıdır” şeklinde ifade kullandı.

Kukumas sözlerinin devamında DİSİ’nin, Kıbrıs sorununa neden olabileceği zarara aldırış etmeden, daha da milliyetçi bir tavır takınmayı, vatan millet Sakarya edebiyatı kartını oynamayı seçtiğini de belirtti.

DİSİ Basın Sözcüsü Unufrios Kullas yaptığı açıklamada, Dimitriu’nun “Karşımızdakiler” şeklindeki ifadesinde, “İsaak’ın katilleri, Türk ordusu ve Türkiye’den” bahsettiğini söyledi.

Habere göre, Kullas açıklamasında Kıbrıslı Türklerden bahsetme gerekliliği de duymadı.

DİSİ’ye yanıt veren AKEL Basın Sözcüsü Kukumas, “DİSİ ve Başkanı’nın, işgal gücünü ve Solomu ile İsaak’ın şovenist katillerini tüm Kıbrıs Türk toplumuyla özdeşleştirmemesi gerektiğini anlaması zor mu” şeklinde soru sordu.

Kukumas sorusunun devamında, “Fark görmüyorlarsa, iki kesimli iki bölgeli federal çözümü ve yeniden birleşmeyi kimlerle istiyorlar” sorusunu da yöneltti.

DİSİ’nin, Anastasiadis’in öğütlerinden hissettiği baskıyı anladıklarını söyleyen Kukumas, ancak bunun, onların meselesi olduğunu, yeniden birleşme ve özgürlük mücadelesinin bunun bedelini ödememesi gerektiğini de savundu.