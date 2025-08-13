Hava sıcaklığının bugün ve yarın iç kesimlerde 45, yükseklerde 37 santigrat derecede seyretmesi beklendiğinden Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi “kırmızı alarm” verdi. Güney Kıbrıs’ta elzem durumlar dışında dışarıya çıkılmaması uyarısında bulunuldu ve hastaneler teyakkuza geçirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre yaklaşık iki hafta önce yaşanan aşırı sıcak hava nedeniyle birçok kişinin sıcak çarpması yüzünden hastanelere başvurması nedeniyle hastanelerden itfaiyeye ve Orman Dairesi’ne kadar bütün ilgili birimler her olasılığa karşı alarm durumuna geçirildi, klima kullanımı olacağından elektrik yeterliliği konusunda da uyarı yayımlandı.