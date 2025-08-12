Rum Başkanlığı, 1996’da Derinya’da meydana gelen sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Tasos İsaak ile Solomos Solomu’yu anmak için açıklama yayınladı.

Haravgi gazetesi, açıklamada “İsaak-Solomu’nun gösterdiği özveri, cesaret ve fedakarlığın, Kıbrıs halkının işgalin sona ermesi, vatanın yeniden birleşmesi ve tüm Kıbrıslıların temel özgürlük ve haklarının yeniden sağlanması yolundaki mücadelesine rehberlik eden ezeli işaret fişeği” olduğunun savunulduğunu yazdı.

Açıklamada, İsaak-Solomu’nun “Kıbrıs’ı ve Helenizmi sarsan” ölümünün üzerinden 29 yıl geçtiği, anılarının yaşayacağı ve adalet için verilen ortak mücadeleye ışık tutacağı ileri sürüldü.