Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Oysa 3 tane birden yeni havayolu şirketi Ercan’a inmeye başlayacaktı…

Yaz sezonunda bilet fiyatları yarıya düşeceğinden ülkeye turist yağacak rekor bile kırabilecektik!

Hatta bunlardan bir tanesi ‘milli’ olarak tanıtıldı kamuoyuna…

Biz yabancı sermaye olduğu için ‘olmaz böyle bir şey’ derken Bakan Arıklı üstüne basa basa ‘milli’ demeye devam etti!

Sözde milli olacak Antalyalı şirket yeni havayolu şirketinden vazgeçmişe benziyor…

Aslında onların gözü uçak şirketinde filan değil!

Onların amacı KKTC’ye turizm yatırımı yapmak…

Hani şu salgının ilk aylarında jet krizi yaşanmıştı ya!

Lapta’da dev marina filan…

O dosya kapanmadı, bu konuda gelip gidenler oluyor, Alsancak-Lapta Belediyesi ile de görüşmeler devam ediyor!

Bu şirket sadece Lapta’da değil, G.Mağusa’da da marina ve otel yatırımı yapmak için de bizim siyasileri hayli zorluyor…

Bu arada üçüncü firma olan Rusya’nın da artık Ercan’a uçak kaldırmaktan vazgiçtiği biliniyor!

…

Şu anda ciddi olan tek proje var…

Kıbrıs Hava Yolları…

İşte Bakan Arıklı fotoğraflarla bu projenin reklamını, tanıtımını yapmaya başladı!

Hoş bunun için hazırlanan görseller çok amatör bulundu hatta dalga geçilmeye başladı ama ha keşke siyaset bu işe hiç karışmasıydı çok daha iyi olacaktı gibi geliyor bize!

Dün genç iş insanı Rauf Denktaş ile de konuştuk doğruladı…

Türkiye’den uluslar arası bir şirketle anlaşmışlar yeni havayolu kurulması için tüm işlemler tamamlanmış!

Bugün ya da yarın bir basın bildirisiyle ilk resmi açıklama yapılacak…

Yani öyle milli filan değil!

Tamamen özel şirketlerin sermayesi ile kurulmuş şirket, devletin yakından uzaktan alakası yok…

Tek uçak ile başlayacaklar!

Sonra eğer ilgi olursa uçak sayısı yaz sezonuna doğru artırılacak…

Bu işin KKTC ayağında da Rauf Denktaş var!

Umarız da başarılı olurlar…

Rauf dünkü konuşmamızda şu güzel mesajı da verdi;

Şirketleri devreye girdiği zaman uçak bileti fiyatları yarıdan da aşağıya inecek…

Daha ne ister ki insan!

…

Gelelim Erhan Arıklı’ya…

Her ne kadar özellikle sosyal medyada kendisine ciddi saldırılar olsa da kötü niyetli olduğuna kesinlikle inanmıyoruz!

Sonuçta Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlığı gibi stratejik bir makamda oturuyor…

Tabi ki başarılı da olmak istiyor!

Ama gerçekten de çok konuşuyor, bu sefer de tepkileri üzerine topluyor…

Bakın hükümetin diğer iki ortağının başkanlarına!

Arıklı’dan başka konuşan yok…

Zaten konuşmaya da gerek yok!

Sonuçta bu devletin değil Rauf Denktaş’ın projesi…

Devletten tek kuruşluk katkı yok!

Demek istediğimiz şudur;

Devlet milli havayolu şirketinde başarılı olamamıştır…

Şimdi özel sektör bu konuda projelerle gündeme gelmiştir!

Devlet erkanına da bu süreçte sadece susmak kalmaktadır…

Öyle abuk sabuk tanıtım resimleriyle projeyi sulandırmanın manası da yoktur!

…

Birkaç gün adada yoktuk geldik baktık ki muhalefet AKSA’yı yerden yere vuruyor…

Yahu bir aylar önce yazdık!

Kıb-Tek artık AKSA’nın emrindedir diye…

Bizimkiler beceremedi bu işler boşluk kaldırmayacağından AKSA formülünde anlaşıldı!

Hem de aylar önce İstanbul’da bir yalıda el sıkışıldı!

Bundan böyle yeni patron AKSA’dır böyle biline…

Adamlar burada bir gazeteyi milyonlar ödeyerek boşuna almadı ya!

Tartışmalar bir alevlensin siz esas o zaman görün ateşli manşetleri…

Bir zamanlar vergi rekortmeni olan Kıb-Tek’i kim bu halle düşürdü işte onlar geçip aynanın karşısına baksınlar!

Özeleştiri yapsınlar…

Başka suçlu arayacaklarına bu suçu kabul etsinler!

Gerisi zaman kaybından başka bir şey olmayacaktır…

…

Nereden geldiyse aklımıza yeniden geldi…

Hani şu Maraş deprem faciasından sonra yapılan bağışlar!

Bizden birkaç bakan ve vekil çıktı bir aylık maaşlarını bağışladıklarını açıkladı…

Birinci soru;

O maaşlardan kesinti yapıldı mı, bağışlar yerine ulaştı mı?

İkincisi de, başka maaş bağışlayan vekil ya da bakan olmadı mı?

Oysa bunun doğrusu şöyle olmalıydı;

50 Vekil bir masa etrafında oturup ortak bir kararla birer aylık maaşlarını bağışlayabilir ve toplanan para afet bölgelerine gönderilmeliydi…

Anlaşılan bizimkilerin birçoğu paracıklarına kıyamadı gibi görülüyor!

Öyle değilse de buyurup açıklasınlar…

MESAJ KUTUSU

Sayın Rauf DENKTAŞ, yeni uçak şirketi tartışmaları yaşanadursun en doğrusu kamuoyunun karşısına çıkıp Kıbrıs Hava Yolları şirketi macerasını bizzat siz detaylı bir şekilde kamuoyuna anlatmalısınız. Bu büyük projede siyasilerden ne kadar uzak durursanız başarınız da o kadar fazla olacaktır…

…

Sayın Mehmet HARMANCI, Taşkınköy’den bir vatandaş oturduğu apartmanın depreme dayanıklı olmadığını gösteren belgeleri sosyal medyada paylaşarak ilgililerin önlem alması çağrısında bulundu. Belediyeye düşen görev de bu binanın hiç gecikmeden boşaltılmasını sağlamaktır, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Çelebi ILIK, size bağlı tüm kooperatiflerin istihdam politikalarını mercek altına almanızı isteyen mesajlarınız gelmeye başladı. Tamamen siyasi rant taşıyan bu istihdamlar bölge insanlarının yoğun tepkisini çekiyor!

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Sayın Erhan ARIKLI, paylaştığınız Kıbrıs Hava Yolları’nın görselleri kamuoyunda alaycı bir şekilde tepki gördü. Madem ki yeni şirket özel sermayeli olacak bari biraz olsun sessiz kalın da tanıtımını da kendileri yapsın…Bu arada Başbakanlık, Dışişleri ve sizin bakanlığın önündeki yolu yenilemek ister miydiniz?

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Sayın Turgay DENİZ, yapılan bir kamuoyu çalışmasında iş insanlarını bir çoğu devletteki işlerini yapmak için rüşvet vermek zorunda olduklarını açıkladılar.Konu başkanı olduğunuz Ticaret Odasını da fazlasıyla ilgilendiriyor, hele de siyasilere verilen rüşvetler kesinlikle ortaya çıkarılmalıdır…

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Sayın Fadıl OLGUNER, ikamet ettiğiniz apartmanın depreme dayanıklı olmadığını gösteren belgeleri paylaşarak insaniyet adına büyük bir özveri gösterdiniz. Zira bunları yayınlamayıp satış yoluna da gidebilirdiniz, duyarlığınızdan ötürü teşekkür eder, örnek olmasını temenni ederiz…

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Sayın Gürsel UZUN, geçen hafta kaleme aldığımız TÜK’deki ihale yolsuzlukları mesajınıza yoğun bir mesaj trafiği yaşanmaya başladı. Özellikle yolsuzluğa karışan siyasilerin isimleri fazlasıyla merak ediliyor, yargı sürecini başlatmanızı merakla bekliyoruz…

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Sayın Asım AKANSOY, AKSA söz konusunda eleştiri yapmaya başlayınca vatandaş da sürekli sizin döneminizde niye sözleşmenin yenilendiğine göz yumdunuz diye eleştiri mesajlarınız geliyor. İnsanlar sormakta haksız da olmasalar gerek değil mi?

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Sayın Fırat ATASER, Lapta sahilindeki deniz üzerindeki yürüyüş yolunun paslı demirlerini ne zaman yenileyeceğiniz konusunda meraklı sorular gelmeye başladı. Hayli pahalı bir proje ama özellikle de yabancılara karşı yüzümüzün kızarması gerektiğini düşünenlerin sayısı hayli fazla…

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Sayın Cemil KAZANCI, AKSA’nın patronu olarak Vakıflar İdaresi’nin bağış kampanyasına sadece 1 Milyon TL bağış yapmanız kamuoyunda yadırgandı. Oysa biz sizi epey cömert birisi olarak duymuştuk, hadi bakalım biraz daha artırmakta yarar görüyoruz…

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