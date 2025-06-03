PROF. DR. HASAN ALİ BIÇAK PRİNCE MUGRİN ÜNİVERSİTESİNİ DENETLEYEN UZMANLAR TAKIMINA BAŞKANLIK YAPTI

Suudi Arabistan Ulusal Akademik Akreditasyon ve Değerlendirme Merkezi’nin (NCAAA) daveti ile gerçekleştirilen, Prince Mugrin Üniversitesinin Muhasebe, Finans ve Turizm Programlarının değerlendirilmesinde uluslararası uzmanlar takımına Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak başkanlık yaptı. Bugüne kadar, her programı ayrı ayrı değerlendirip akreditasyon veren NCAAA, ilk kez yeni bir uygulama ile 3 programın değerlendirme surecini beraber gerçekleştirmiştir. Sırada bekleyen birçok programın değerlendirilmesinde, kalitesinden ödün vermeden, bu uygulama ile aynı sürede daha fazla programın, değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş olacaktır.

10-12 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantılara, Profesör Bıçak Başkanlığında her program için 2 uluslararası uzman görevlendirildi. Uzmanlar takımında, Prof. Sherif Said A ElBarrad (Kanada), Dr. Faisal Abdullah Al Hudithi (Suudi Arabistan), Dr, Mohammed Sameer Saharti (Suudi Arabistan), Dr. Fathi Mohamed Bouzidi (Tunus), Dr. Mansour Talal Abid Alansari (Suudi Arabistan), Dr. Mansour Talal Abid Alansari (Suudi Arabistan) ve Dr. Enas Fares Yehia (Mısır) görev yaptılar. Değerlendirme sürecinde görev alan uzmanların hepsi Muhasebe, Finans ve Turizm alanlarında uzman olup aynı zamanda görev yaptıkları üniversitelerde Dekan ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedirler.

Korona pandemi döneminde başlatılan saha ziyaretlerinin çevrimiçi görüşmelerle yapılması ve bu uygulamanın devam ettirilmesi çerçevesinde, söz konusu Muhasebe, Finans ve Turizm programlarının değerlendirilmesi de çevrimiçi görüşmelerle yapılmıştır. Ancak, bilahare Uzmanlar Takımının Suudi Arabistan’lı bir Üyesi, Üniversiteyi yerinde fiilen ziyaret ederek üniversitenin ve programların öğrenim kaynaklarını, tesislerini ve teçhizatlarını inceleyerek ayrı bir rapor hazırlamıştır. Her 3 Program değerlendirme süreci içerisinde, NCAAA’ın 5 standardı (Program Kalite Güvencesi 2. Eğitim ve Öğretim 3. Öğrenciler 4. Öğretim Üyeleri ile 5. Öğrenim Kaynaklar) ve 48 kriteri çerçevesinde değerlendirilmiş ve her program için ayrı ayrı rapor yazılarak, tam akreditasyon, şartlı akreditasyon veya akreditasyona uygun görülmemesi kararları verilmiştir.

Prof. Bıçak bugüne kadar başta Suudi Arabistan, Bahreyn, Lübnan, Oman, Turkiye, Kosova, Sırbıstan olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kalite güvence kurumları adına 45’in üzerinde kurumsal ve program bazındaki üniversite denetlemelerinde Uluslararası Uzmanlar Heyetlerine başkanlık yapmıştır. Prof. Bıçak geçtiğimiz yıl Aralık ayında Suudi Arabistan’ın Hail Üniversitesi Executive MBA Programı ile geçtiğmiz Şubat ayı içerisinde de Imam Muhammed Ibn Saud Islam Üniversitesi MBA Programını değerlendiren uluslararası uzman takımlarına başkanlık yapmıştı.