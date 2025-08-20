Tarım Dairesi Müdürlüğü tarım ürünlerinde ciddi zararlara yol açan, insanlara ve çiftlik hayvanlarına çeşitli hastalık etmenleri bulaştırabilen fare ve sıçanlara karşı “Fare Mücadele Projesi” başlatıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl düzenli olarak yürütülen ve yılda en az iki kez uygulanan proje kapsamına KKTC genelindeki tüm köylere fare zehirleri ücretsiz olarak dağıtılacak.

Vatandaşlar, köylerine ayrılan fare zehirlerini 29 Ağustos Cuma gününden itibaren aşağıda belirtilen Kaza ve Bölge Tarım Daireleri’nden ücretsiz olarak teslim alabilecek:

“Akdoğan Bölge Tarım Dairesi, Gazimağusa Kaza Tarım Dairesi, Geçitkale Bölge Tarım Dairesi, Girne Kaza Tarım Dairesi, Güzelyurt Kaza Tarım Dairesi, İskele Kaza Tarım Dairesi, Lefke Kaza Tarım Dairesi, Lefkoşa Kaza Tarım Dairesi, Mehmetçik Bölge Tarım Dairesi, Yenierenköy Bölge Tarım Dairesi.”



Tarım Dairesi, üreticileri zehirleri kullanırken çevreye zarar vermemeleri ve tüm güvenlik tedbirlerini almaları konusunda uyarıda bulunarak, zehirlerin; çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı, ağaç kovukları veya korunaklı yerlere bırakılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, karayılan gibi yılan türleri, baykuşlar ve tilki gibi doğal düşmanların korunmasının mücadeleye katkı sağlayacağı da ifade edildi.