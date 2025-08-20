Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Astronomi Yaz Atölyesi’nin 4.’sü "evren" temasıyla, gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Uluslararası Yaz Okulu kapsamında; DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, DAÜ Uluslararası Yaz Okulu Ofisi, New Horizon ile DAÜ Astronomi Kulübü iş birliği ve DAÜ Uluslararası Yaz Okulu ve Staj Programları sponsoru Noyanlar Group of Companies desteği düzenlenen atölye, 11-12 Ağustos tarihlerinde, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda ve DAÜ Deniz Tesisleri’nde (DAÜ Beach Club) yer aldı.

Atölyede, 9. sınıf ve üzeri öğrencilere yönelik “evren” konusunda çeşitli sunumlar yapıldı.

Atölye kapsamında verilen eğitimler dışında öğrencilere yönelik “Evreni Bir gecede Keşfet” konulu teleskoplarla gözlem etkinliğinde, teleskoplarla gezegen ve yıldız gözlemi gerçekleştirildi.